В Кремле объяснили накал страстей вокруг проекта "Великие имена России"

Россияне выбрали дополнительные названия для 47 крупных аэропортов страны. Победители будут объявлены сегодня вечером.

В Кремле считают, что горячие дискуссии вокруг проекта "Великие имена России" по выбору названий для российских аэропортов — это лучший индикатор народного интереса. Такое мнение, в частности, высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Люди неравнодушны, люди спорят, это очень интересный проект. Такой накал является лучшим показателем того, что это действительно волнующая всех тема, — рассуждает представитель Кремля.

Песков выразил надежду, что победители всё-таки будут определены, и по результатам голосования российские аэропорты получат имена наших великих соотечественников.

Напомним, что голосование на конкурсе "Великие имена России" было завершено 1 декабря. Всего в проекте приняло участие около пяти миллионов россиян, борьба за имена выдающихся отечественных деятелей была накалённая. Сразу несколько воздушных гаваней претендовали на право называться в честь Петра I, Михаила Ломоносова, Михаила Лермонтова, Сергея Королёва и Фармана Салманова.

Победители конкурса будут объявлены сегодня в 19:00 в эфире телеканала "Россия-1".