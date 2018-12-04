Не только "чёрная пятница"! В 2019 году в Дубае будет 247 дней скидок

Дополнительно они будут объявлены в период школьных каникул в России и в китайский новый год.

Дубай объявил о том, что в 2019 году будет увеличен период скидок до 247 дней, с целью привлечения туристов. Об этом сообщает Arabian Business.

Скидки и выгодные предложения предоставят 18 раз в году. Сообщается, что дополнительно они будут объявлены в период школьных каникул в России и в китайский новый год.

Отмечается, что в 2018 году число таких дней равнялось 178, прошли они 12 раз в году. Ожидается, что к 2021 году объём розничной торговли в Дубае вырастет на 25% по сравнению с текущим годом, до 160,7 миллиарда дирхамов ОАЭ (около $44 млрд).