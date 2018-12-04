Прокуратура нашла в петербургском зоопарке белок и енотов-нелегалов

Правоохранители также оштрафовали зверинец на 65 тысяч рублей за нарушения в содержании животных.

Сотрудники прокуратуры Санкт-Петербурга после проведённой проверки в контактном зоопарке "Радуга" в Курортном районе города приняли решение изъять часть животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Четыре енота-полоскуна и две белки будут изъяты в порядке, установленном статьей 59 Федерального закона № 52-ФЗ "О животном мире", — говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что администрация зверинца не смогла предоставить необходимые документы на животных, они не были чипированы и зарегистрированы должным образом в ветеринарной службе. При этом самих животных демонстрировали детям.

Правоохранители также отметили, что ими был выявлен ряд других нарушений по содержанию животных, в связи с чем сотрудники организации были оштрафованы на 65 тысяч рублей.

Как ранее писал Лайф, по данным Роспотребнадзора, в 2018 году в Москве было зафиксировано более 30 случаев в контактных зоопарках, когда питомцы кусали посетителей.