"Это не пиво!" В Центре исследований алкоголя выступили за чистоту пенного

В организации считают, что нужно было сохранить классический напиток под классическим названием, а всё остальное называть иначе.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз прокомментировал сообщения о том, что в России могут измениться нормы производства пива.

Ранее стало известно, что новые правила позволят производителям пенного напитка заменять зерном и сахаросодержащими продуктами до 50% солода вместо допустимых сейчас 20%.

Как отметил Дробиз, прежде всего за это нововведение выступают крупные и "крафтовые" пивоваренные компании, поскольку таким образом расширяются возможности производства "творческого" напитка.

— Даже 20% замещения солода, на мой взгляд, это уже не пиво, а пивной напиток, — считает специалист.

Как отметил глава центра, пиво всегда было классическим продуктом, и нужно было сохранить его под этим названием, а всё остальное должно называться пивным напитком.

— Или какое-то другое название, раз у нас пивной напиток негативную такую окраску носит, пусть называется ещё как-то. Так же как не может быть безалкогольного пива. Это не пиво! Это ближе к квасу. Пиво — это алкоголь определённый, вкус, цвет, аромат, насыщенность, густота и так далее. Это вот взяли и расширили. Какое к чёрту безалкогольное пиво?! Не может быть такого! Поэтому я за чистоту пива! — подытожил Дробиз.