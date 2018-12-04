Путину доложат о просьбах не допустить превращения Русского севера в свалку

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину доложат о просьбах жителей Архангельской области не допустить превращения Русского севера в свалку. Он добавил, что в Кремле ознакомились с их видеообращением.

— Мы видели в средствах массовой информации это обращение. Безусловно, о нём будет доложено, — сказал представитель Кремля.

Что касается просьбы озвучить позицию Кремля по этому поводу, Песков для начала призвал рассмотреть этот вопрос с экспертной точки зрения.

Как уже сообщалось, 2 декабря в нескольких городах и сёлах Архангельской области прошли протесты. Местные жители требовали отменить строительство мусорного полигона, на который планируют ввозить отходы из Московского региона.