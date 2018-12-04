Путин и Назарбаев обсудили взаимодействие в рамках СНГ и ЕАЭС

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Путин и Назарбаев обсудили взаимодействие в рамках СНГ и ЕАЭС

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Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону взаимодействие в рамках многосторонних интеграционных структур. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Разговор глав двух государств прошёл в преддверии Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и неформальной встречи лидеров стран СНГ.

В свою очередь в пресс-службе Назарбаева сообщили, что лидеры двух стран обсудили график предстоящих встреч и обменялись мнениями по вопросам сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня.

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