ЦБ предупредил Сбербанк о возможном дополнительном контроле за крупными сделками

Представители российского банка отметили, что отслеживание таких сделок регулятором не значит, что будут созданы какие-либо препятствия для их проведения.

Центробанк России предупредил Сбербанк о возможном дополнительном контроле за крупными сделками. Об этом заявила зампред правления Сбербанка Белла Златкис.

По её словам, финансовая организация надеется, что ничего из того, что может навредить клиентам банка, не будет. Златкис отметила, что отслеживание крупных сделок регулятором не значит, что будут какие-либо препятствия для их проведения.

— Пока мы думаем, что речь идёт о любом рынке, но мы не уверены в этом, — говорит она.

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники ранее сообщило, что Центробанк обсуждал с крупнейшими игроками, которые работают на валютном рынке, создание "канала коммуникаций". Сообщалось, что это необходимо для своевременного информирования ЦБ РФ о крупных клиентских поручениях. Они, как отмечало издание, могут существенно повлиять на курс рубля.