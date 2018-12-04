Дорожные знаки и светофоры в Москве подготовят к зиме

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Дорожные знаки и светофоры в Москве подготовят к зиме

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Фото: © РИА Новости / Болот Бочкарёв

В Москве светофоры и дорожные знаки подготовят к зимнему сезону в связи с наступлением холодов. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

— Центр организации дорожного движения готовит объекты транспортной инфраструктуры к зимнему сезону. В связи с резким похолоданием и выпадением осадков ответственные службы переведены на усиленный режим, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники проверят работу светофоров и состояние дорожных знаков.

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