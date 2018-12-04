Эксперты назвали самый популярный пикап в Москве и Петербурге

При этом в целом по стране лидером стала другая модель, которую стали покупать на 15% чаще, нежели в прошлом году.

Специалисты аналитического центра "Автостат" рассказали, какой пикап является самым популярным в Москве и Санкт-Петербурге за десять месяцев 2018 года. Любопытно, что лидером списка в обоих городах оказалась одна и та же модель.

Отмечается, что в столице объём рынка новых пикапов составил 887 автомобилей, что на 15,5% больше, нежели за период с января по октябрь прошлого года. На первом месте расположился Mitsubishi L200. Японскую модель москвичи приобрели 272 раза. На втором месте оказался ещё один "японец" — Toyota Hilux, которую купили 232 раза. Тройку замыкает УАЗ "Пикап". За отчётный период было реализовано 165 автомобилей.

В Северной столице всего пикапов купили меньше, чем в Москве. За десять месяцев 2018 года было продано 542 автомобиля. Mitsubishi L200 и здесь идёт на первом месте. С января по октябрь удалось реализовать 208 раз. 164 петербуржца стали владельцами нового УАЗ "Пикап", который идёт на второй строчке. В тройку также вошла Toyota Hilux, которую купили 78 раз.

Добавим, что лидером общероссийского списка стал УАЗ "Пикап". За десять месяцев текущего года было продано 2953 экземпляра модели, что на 15% чаще, нежели в прошлом году.