Почти 700 россиян не пустили на Украину из-за военного положения

Пограничники утверждают, что большинство из граждан РФ не смогли подтвердить цель своей поездки на Украину.

На Украине объявили, что с начала действия военного положения в стране в Незалежную не пустили около 700 граждан России. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

— Всего с начала объявления военного положения Государственная пограничная служба уже отказала во въезде на Украину почти 680 гражданам Российской Федерации, — приводят слова Слободяна украинские СМИ.

Он утверждает, что в основном россияне не смогли подтвердить цель своего визита в Незалежную, почему им и было отказано.

Ранее в Госпогранслужбе также сообщили, что количество россиян, желающих посетить Украину, резко сократилось после того, как в десяти областях Незалежной ввели военное положение. Более того, на Украине ввели запрет на въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.