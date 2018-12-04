"Мегафон" подтвердил лидирующие позиции по 4G в Москве и Подмосковье

По среднему значению ping, которое определяет целостность и качество соединения сигнала, "зелёный" оператор обходит главную тройку конкурентов — "Билайн", МТС и Tele2.

Информационно-аналитическое агентство Telecom Daily провело независимое исследование качества связи LTE и LTE-А в Москве и Московской области, согласно которому лидером стал оператор связи "Мегафон". Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

"Зелёный" оператор вырывается в лидеры по средним и максимальным скоростям передачи данных 4G в Москве и области: так, по этому параметру он обходит "Билайн" почти вдвое.

— В сетях LTE и LTE-А "Мегафон" показал самые высокие значения скорости передачи данных, сохранив тем самым лидирующие позиции прошлого года, — говорится в сообщении пресс-службы оператора.

По данным компании, по среднему значению ping, которое определяет целостность и качество соединения сигнала, "Мегафон" также обходит главную тройку конкурентов — "Билайн", МТС и Tele2.

По данным пресс-службы компании, "Мегафон" активно тестирует разные области применения 5G — "интернет вещей", беспилотный транспорт, дополненную и виртуальную реальность, телемедицину.

— Нам есть чем гордиться, но мы продолжаем развивать сети, вкладываемся в инфраструктуру и год за годом улучшаем качество, — заявил по итогам исследования Антон Пирогов, операционный директор московского филиала "Мегафона".