Украина признала, что Керченский пролив открыт для судоходства

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян признал, что украинские суда осуществляют движение в через Керченский пролив в направлении портов страны.
— Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются по-прежнему, однако частично движение восстановлено, — сказал Омельян.
Он уточнил, что на вход в Азовское море сейчас стоят 17 судов, а на выход — один. Ещё девять судов стоят у причалов в портах.
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