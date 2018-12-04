Украина признала, что Керченский пролив открыт для судоходства

Корабли "останавливаются российской стороной, осматриваются по-прежнему", но частично движение восстановлено.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян признал, что украинские суда осуществляют движение в через Керченский пролив в направлении портов страны.

— Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются по-прежнему, однако частично движение восстановлено, — сказал Омельян.

Он уточнил, что на вход в Азовское море сейчас стоят 17 судов, а на выход — один. Ещё девять судов стоят у причалов в портах.