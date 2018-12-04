Посольство США предупредило туристов об угрозе терроризма на Украине в праздники

Американское посольство на Украине предупредило туристов о высоком уровне террористической опасности в Незалежной в период новогодних праздников. Об этом говорится в сообщении дипучреждения.
— В праздничные дни меры безопасности на Украине по-прежнему будут усилены из-за постоянных угроз транснациональных террористических организаций и лиц, вдохновлённых экстремистской идеологией по всей Европе, — отметили в посольстве.
В дипмиссии добавили, что экстремисты продолжают сосредотачиваться в слабоохраняемых местах, которые часто посещают западные туристы, — торговых центрах, аэропортах, клубах, ресторанах и так далее.
Представители посольства отметили, что уровень террористической угрозы одинаковый по всему украинскому государству. Туристам рекомендуют быть бдительными на мероприятиях и в иных местах с большим скоплением людей.
Американская дипмиссия выпустила предупреждение на фоне введённого 30-дневного военного положения в десяти областях Украины.
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