Великобритания может в одностороннем порядке отменить Brexit

Такая возможность у Лондона сохраняется до момента официального заключения соглашения о выходе из ЕС.

Великобритания может в одностороннем порядке отозвать уведомление о выходе из состава Европейского союза. Об этом заявил генеральный адвокат Европейского суда юстиции Кампос Санчес-Бордона.

— Статья 50 (Лиссабонского договора о праве выхода из ЕС) позволяет в одностороннем порядке отозвать уведомление о намерении выйти из Евросоюза, — отметил адвокат.

Он также обратил внимание, что такая возможность у Лондона имеется до момента официального заключения сторонами соглашения о выходе из ЕС.

25 ноября на саммите ЕС лидеры 27 стран утвердили проект соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза.

Ранее Тереза Мэй сообщила, что итоговое голосование в британском парламенте по вопросу выхода из состава Европейского союза состоится 11 декабря.