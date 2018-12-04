Геращенко похвастался, что из-за его писем Мэй Охлобыстин не попал на фестиваль

По словам парламентария, артисту не разрешили принимать участие в Неделе российского кино после личного обращения к премьеру Терезе Мэй.

Депутат Верховной рады Антон Геращенко рассказал, что российского актёра Ивана Охлобыстина не допустили к участию в кинофестивале "Неделя российского кино" в Лондоне после личного обращения к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Об этом политик написал в "Фейсбуке".

— Мракобеса и украинофоба Ивана Охлобыстина британские власти не допустили к участию в кинофестивале "Неделя российского кино" в Лондоне. Голоса протеста из Украины были услышаны, — написал Геращенко.

Депутат также рассказал, что обратится в британский МИД с просьбой использовать базу данных "Миротворца" при проверке граждан России "на предмет террористических и сепаратистских действий против Украины" перед тем, как принимать решение о выдаче им виз.

Ранее сообщалось, что Охлобыстину запретили участвовать в Неделе российского кино в связи с противоречивыми высказываниями актёра о представителях ЛГБТ-сообщества.

Напомним, Геращенко призвал не пускать в Лондон Охлобыстина из-за паспорта ДНР, который актёру вручил глава республики Александр Захарченко. Ранее представитель артиста рассказал, что Охлобыстин всё-таки отправился в Великобританию, получив визу.