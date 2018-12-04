В Москве 11-летнему мальчику сломали спину в драке из-за девушки

Вечером 3 декабря в центре Москвы 11-летнему мальчику сломали позвоночник. Об этом информирует агентство "Москва" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам ребёнка, его бил знакомый Роман, с которым они договорились встретиться, чтобы обсудить конфликт из-за девушки.

Мальчик госпитализирован, врачи диагностировали у него компрессионный перелом позвоночника. Сейчас ему оказывают необходимую медпомощь.

Сотрудники полиции разбираются в инциденте и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.