В Москве 11-летнему мальчику сломали спину в драке из-за девушки

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В Москве 11-летнему мальчику сломали спину в драке из-за девушки

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Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Вечером 3 декабря в центре Москвы 11-летнему мальчику сломали позвоночник. Об этом информирует агентство "Москва" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам ребёнка, его бил знакомый Роман, с которым они договорились встретиться, чтобы обсудить конфликт из-за девушки.

Мальчик госпитализирован, врачи диагностировали у него компрессионный перелом позвоночника. Сейчас ему оказывают необходимую медпомощь.

Сотрудники полиции разбираются в инциденте и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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