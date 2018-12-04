Матвиенко призвала Запад наказывать, а не поощрять Украину за керченские события

Председатель верхней палаты парламента также считает, что поощрение подобных прецедентов может разрушить систему международного права.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала власти ЕС и США разобраться в ситуации в Керченском проливе, прежде чем делать какие-либо выводы и обвинять Россию. Об этом она заявила на встрече с депутатом Европарламента от Литвы Роландасом Паксасом.

— Случилась ситуация. Прежде чем делать заявления (Конгресс США, официальные власти Евросоюза сделали заявление), разберитесь. Нельзя так однобоко, иначе это опасные прецеденты, — заявила Матвиенко.

По её словам, за подобные провокации необходимо страны наказывать, а не поощрять их. В противном случае это может привести к тому, что на всей системе международного права можно будет поставить крест.

— Давайте сейчас сядем и по Керченскому проливу разберёмся. Позовите военных специалистов, экспертов Европы, Украины, России — кого угодно. Поминутно есть съёмки всего этого, записи. Есть бортовые журналы на этих военных кораблях, — сказала Матвиенко.

Председатель Совфеда назвала инцидент в Керченском проливе заведомой провокацией, от которой ряд людей получит выгоду. В первую очередь она упомянула президента Украины Петра Порошенко, а также тех, кто хотел сорвать встречу президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

Напомним, 25 ноября три судна Военно-морских сил Украины незаконно пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов, суд арестовал всех украинских моряков-нарушителей на два месяца.

Лайф сообщал, что Сенат США официально осудил действия Москвы в Чёрном море и призвал немедленно вернуть Украине корабли и задержанных моряков.

В НАТО стороны призвали к деэскалации конфликта и пообещали Киеву поддержку после инцидента в Керченском проливе.