День Конституции снова может стать выходным

Член Совета Федерации Людмила Нарусова предложила вернуть Дню Конституции статус праздничного выходного дня. Инициатива прозвучала на заседании Комитета по конституционному законодательству. По мнению сенатора, эта мера поможет привлечь внимание к изучению Основного закона страны.
При этом Нарусова привела данные соцопросов, согласно которым лишь 10% россиян знают о том, что Конституция является Основным законом, и менее 20% вообще читали её. А вот во времена СССР грамотность граждан в этом вопросе была выше, День Конституции был государственным выходным.
— Сейчас Конституция таким вниманием государства обделена. Это неправильно и непатриотично, — убеждена Нарусова.
Отметим, что предложение сенатора поддержал председатель конституционного комитета Андрей Клишас. Теперь инициатива должна получить форму законопроекта для рассмотрения в парламенте.
Напомним, что День Конституции отмечается в России 12 декабря. В этот день в 1993 году всенародным голосованием был принят Основной закон Российской Федерации, а полный текст Конституции был опубликован в "Российской газете" 25 декабря 93-го.
День Конституции являлся официальным выходным в течение десяти с лишним лет. Однако в декабре 2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, изменяющие праздничный календарь России. Таким образом, 12 декабря утратило статус выходного дня, но оставался красным днём в праздничном календаре.
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