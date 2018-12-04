Появились первые фото с места взрыва в Подмосковье

В распоряжении Лайфа появились первые фотографии с места взрыва гранаты в подмосковном городе Куровское.

Взрыв произошёл в квартире в доме № 70А по улице Первомайской. По предварительной информации, к хозяину жилища пришла женщина с приятелем, они втроём стали выпивать.

Затем пришедший мужчина похвастался, что сделал "здоровенную петарду" на Новый год. Он положил устройство на ноутбук и зажёг фитиль, после чего произошёл взрыв, в результате которого женщина погибла, а двое мужчин были тяжело ранены.