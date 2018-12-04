Во Франции ввели мораторий на рост топливных налогов после бензинового бунта

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил мораторий на повышение налогов на топливо сроком на полгода после масштабных уличных протестов. Об этом глава французского правительства заявил, выступая в Матиньонском дворце.

— Никакие налоги не стоят единства общества, — сказал Филипп. — Я услышал гнев французов.

Массовые акции "жёлтых жилетов" против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Субботние протесты в Париже сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами автомобилей. В ходе беспорядков были задержаны 412 человек. Ранения получили 133 человека, в том числе 23 силовика.