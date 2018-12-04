А где-то морозы. В Японии установилось аномальное тепло для начала зимы

Температурные рекорды были зафиксированы в более чем 270 точках наблюдения по всей стране.

В Японии температура в начале декабря поднялась до 27 градусов, что нехарактерно для данного сезона. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Отмечается, что такая температура была зафиксирована в префектуре Оита на юго-западном острове Кюсю. Помимо этого, на западе Фукуоки и в центральной части Нары воздух прогрелся до 26 градусов. В Токио дневная температура превысила 22 градуса тепла.

В общей сложности температурные рекорды были зафиксированы в более чем 270 точках наблюдения из 927 по всей стране. Последний раз по-летнему жаркие дни в начале декабря были зафиксированы в Японии 140 лет назад. Тогда аномально тёплая погода установилась в городе Вакаяма.

Синоптики предупредили, что в связи с высоким давлением на востоке и западе страны могут пройти обильные осадки, местами даже с грозой.

2018 год стал для Японии одним из самых тёплых в истории. Так, средняя температура летом в столице и прилегающих префектурах оказалась сразу на 1,7 градуса выше, чем обычно.