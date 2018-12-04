В России увеличилось число людей, негативно относящихся к гомеопатии

При этом почти 5% сограждан относятся к применению подобных препаратов положительно.

Число россиян, которые негативно относятся к гомеопатии, увеличилось в 2018 году. Об этом рассказал руководитель управления социально-политических исследований ВЦИОМ Кирилл Родин.

Он подчеркнул, что исследование проводилось с 21 по 24 ноября во всех федеральных округах и всех типах населённых пунктов. Участие в опросе ВЦИОМа приняло более 1,2 тысячи человек. Социологи рассчитали индекс восприятия эффективности гомеопатических препаратов и выяснили, что по сравнению с прошлым годом, когда он находился на уровне 7%, он вырос до 17%.

Родин также отметил, что более 40% опрошенных отрицательно относятся к такому методу лечения, 37% воспринимают его нормально, а 5% респондентов заявили о положительном отношении к гомеопатии и подчеркнули, что желали бы лечиться только такими лекарствами.

При этом в случае заболевания гомеопатию, как метод лечения, используют 7% опрошенных, тогда как 80% предпочитают бороться с болезнью обычными лекарствами.