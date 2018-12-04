"Экранное скотство". Уральский бард согласен с идеей вернуть цензуру в искусство

По мнению исполнителя, "драки, делёж, обсуждение интимных подробностей превратили телевидение в отвратительное чучело", которое "калечит души".

Директор театра эстрады в Екатеринбурге, шансонье Александр Новиков поддержал актёра Михаила Боярского, который выразил желание вернуть цензуру в музыке, кино и театре. Об этом исполнитель написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Наконец нашёлся человек, проживший огромную жизнь в искусстве и кино и имеющий полное право судить о состоянии нашей театральной культуры и телеэфира смело и прилюдно, — заявил Новиков.

По его мнению, сейчас искусство скатилось "до уровня дешёвого ярмарочного балагана", "сценического и экранного скотства и свинства в качестве нормы". Новиков также считает, что "драки, делёж, обсуждение интимных подробностей превратили телевидение в отвратительное чучело", которое "калечит души".

— Герои и героини сегодняшних экранов — проститутки, приживалы, псевдобандюганы, псевдоменты, геронтофилы, безголосые и бездарные фурии. И как оправдание всему — "рейтинг", — добавил Новиков.

Напомним, ранее народный артист РФ Михаил Боярский призвал вернуть в искусство цензуру, потому что, по его мнению, в театрах, кинематографе и на музыкальных сценах страны царит разврат.