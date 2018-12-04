Погранслужба Украины привела корабли в боевую готовность

Пограничная служба Украины привела корабли и катера в боевую готовность из-за военного положения в стране. Об этом сообщил глава ведомства Пётр Цигикал.
— Практически весь плавсостав находится сегодня в море, — сказал он.
Цигикал также объявил о создании морского регионального управления.
В боевую готовность ранее были приведены сотрудники Службы безопасности и соединения и части Вооружённых сил Украины.
В Незалежной с 26 ноября в десяти городах страны действует военное положение. Оно было введено после инцидента в Керченском проливе, когда три украинских судна вторглись в водное пространство России и были задержаны.
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