Погранслужба Украины привела корабли в боевую готовность

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Погранслужба Украины привела корабли в боевую готовность

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Фото: © Facebook / Государственная пограничная служба Украины

Пограничная служба Украины привела корабли и катера в боевую готовность из-за военного положения в стране. Об этом сообщил глава ведомства Пётр Цигикал.

— Практически весь плавсостав находится сегодня в море, — сказал он.

Цигикал также объявил о создании морского регионального управления.

В боевую готовность ранее были приведены сотрудники Службы безопасности и соединения и части Вооружённых сил Украины.

В Незалежной с 26 ноября в десяти городах страны действует военное положение. Оно было введено после инцидента в Керченском проливе, когда три украинских судна вторглись в водное пространство России и были задержаны.

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