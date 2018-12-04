В Кремле рассказали, сколько продлилось общение Путина и Трампа на G20

По словам Ушакова, беседа заняла около 10−15 минут, хотя с секундомером, конечно, никто не стоял.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал о краткой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в кулуарах прошедшего саммита "двадцатки" в Аргентине. Ушаков подтвердил, что беседа проходила, как говорится, на ногах и заняла около 15 минут.

— Никто с секундомером не стоял, но примерно 10−15 минут, — уточнил представитель Кремля.

За это время, по словам Ушакова, лидеры двух государств обсудили инцидент в Керченском проливе, ситуацию на Украине, а вот тема визита Путина в Вашингтон не обсуждалась.

— Наш президент подробно, как можно было успеть за 10−15 минут, дал оценку произошедшему, — добавил Ушаков.

Путин и Трамп успели пообщаться "на ногах" на саммите G20, который проходил в Аргентине 30 ноября — 1 декабря.