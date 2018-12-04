Никакой обиды. В Кремле рассказали о реакции Путина на отказ Трампа от встречи

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал, как в Кремле отреагировали на известие об отказе Дональда Трампа от полноформатной встречи с Владимиром Путиным на G20.

— Мы не обиделись. Мы нашли точное слово, мы сказали, что выражаем сожаление, — заявил дипломат, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа.

Ушаков подчеркнул, что есть много тем, по которым взаимодействие двух стран остро необходимо, в том числе вопросы стратегической безопасности. И Россия, по словам представителя Кремля, готова к продолжению диалога.

— Такая позиция из трёх элементов сохраняется и сегодня. Мы выразили сожаление, и теперь американцы сами должны раскачаться и что-то предлагать, — добавил Ушаков.

Напомним, в ходе саммита G20 должна была состояться встреча Трампа с Владимиром Путиным, однако американский лидер объявил о её отмене. В ходе первого дня саммита лидеры всё-таки поздоровались. В Кремле отметили, что для планирования новой встречи лидеров необходим обоюдный настрой. А сам Трамп заявил, что ждёт "надлежащего времени" для переговоров.