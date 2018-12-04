"Навязываться не будем". Ушаков оценил возможность новой встречи Путина и Трампа

Российская сторона подтверждает, что готова к разговору, и считает эти контакты на высшем уровне крайне важными.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что в Кремле готовы к проведению новой встречи с Дональдом Трампом, однако "упрашивать и навязываться" российская сторона не собирается.

— Россия готова к разговору, считает эти контакты на высшем уровне крайне важными, но упрашивать американскую сторону и навязываться мы не будем. Всё зависит от американцев, — заявил он в беседе с журналистами.

Ушаков напомнил, что серьёзные разногласия между странами имели место ещё во времена Советского Союза, однако тогда Москве и Вашингтону это не мешало добиваться серьёзных результатов, например, по сотрудничеству в сфере безопасности.

— Как мы поняли американцев, они к этим контактам готовы, но когда и где, сказать пока трудно, — добавил дипломат.

Напомним, в ходе саммита G20 должна была состояться встреча Трампа с Владимиром Путиным, однако американский лидер объявил о её отмене. В ходе первого дня саммита лидеры всё-таки поздоровались. В Кремле отметили, что для планирования новой встречи лидеров необходим обоюдный настрой. А сам Трамп заявил, что ждёт "надлежащего времени" для переговоров.