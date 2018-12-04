СКР опубликовал видео из квартиры в Подмосковье, где при взрыве погиб человек

Двое мужчин и женщина находятся в больнице с тяжёлыми травмами, за их жизни борются медики.

В Следственном комитете России проводят проверку по факту взрыва в квартире дома в подмосковном городе Куровское, в результате которого погиб один человек и пострадали ещё трое. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

— Предварительно установлено, что пострадавшие вели асоциальный образ жизни, накануне один из мужчин нашёл похожий на гранату предмет. По факту инцидента организовано проведение доследственной проверки. На месте работают следователи и криминалисты СКР, — говорится в сообщении.

По последним данным СМИ, погибла одна девушка, ещё три человека — двое мужчин и женщина — остаются в больнице с тяжёлыми травмами, за их жизни борются медики. Ранее Лайф публиковал фото с места происшествия.