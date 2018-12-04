Где ваш билет? На Урале детсад предложил заплатить за вход на утренник

Такая ситуация возникла из-за желания руководства пригласить на мероприятие сторонних аниматоров.

Родители воспитанников детского сада № 10 в Челябинске пожаловались на платный вход для малышей на новогодний утренник. Об этом сообщает портал 74.ru.

Такая ситуация возникла из-за желания руководства пригласить на мероприятие сторонних аниматоров. По словам возмущённых родителей, ранее с ролью Снегурочки и Деда Мороза отлично справлялись сотрудники дошкольного учреждения, а на услуги профессионалов предложили скинуться.

— Проводить праздник будет определённая компания со своими аниматорами, кто не сдаст — останется в группе! — говорит один из родителей.

Кто-то сдал деньги, другие были возмущены ультиматумом.

При этом заведующая детским садом Светлана Паюсова назвала глупостью информацию о платном утреннике и заверила, что администрация учреждения не ставила никаких ультиматумов.

— Оплата услуг — необязательное требование, родители по согласованию со своим родительским комитетом могут отказаться от этой услуги, но праздник всё равно состоится: будет ёлка, будут песни и танцы, стихи, которые дети выучили, — сказала она.

Паюсова заверила, что детей пустят на утренник, независимо от того, заплатили их родители или нет.