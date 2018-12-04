В Кремле рассказали о подарке Путина премьеру Греции

В ходе визита премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москву ему будет вручен необычный подарок — копия знамени Греческого полка царской России. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Полк, о котором идёт речь, был сформирован в 1777 году, активно участвовал в различных кампаниях в XVIII и XIX веках.

По словам Ушакова, три уникальных знамени этого полка были недавно обнаружены в архивах отдела "Арсенал" Эрмитажа. Специалисты реставрационного отдела создали идентичную реплику одного из знамён, которая и будет передана греческому премьеру.

Отметим, что визит Ципраса в Москву намечен на пятницу, 7 декабря.