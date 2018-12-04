Звезда сериалов "След" и "Универ" Ендовицкий умер в возрасте 49 лет

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Звезда сериалов "След" и "Универ" Ендовицкий умер в возрасте 49 лет

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Актёр скончался в одной из столичных клиник, куда был доставлен в конце ноября с инсультом.

Актёр Виталий Ендовицкий, известный по ролям в сериалах "След" и "Универ", ушёл из жизни в возрасте 49 лет. О его смерти сообщил "Блокнот-Воронеж".

По данным СМИ, артист скончался в одной из столичных больниц. Он был госпитализирован ещё в конце ноября с инсультом. Всё это время врачи пытались спасти его жизнь, но им не удалось.

<p>Кадр из сериала &#34;След&#34;. Фото: <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/319779/foto/740548/#foto" target="_blank">Кино-театр.ру</a></p>

Прощание с актёром пройдёт завтра в Воронеже.

Виталий Ендовицкий также известен по ролям в сериалах "Свидетели", "Карпов", "След", "Маруся", "Катина любовь", "Следаки" и "Универ".

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