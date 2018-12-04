О сроках говорить рано. Путин планирует посетить ОАЭ и Саудовскую Аравию

Российский лидер имеет в планах посетить ОАЭ и Саудовскую Аравию, но конкретных сроков пока не имеется. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
— Предметно пока не готовимся, но приглашение имеется и не исключено, конечно, что рано или поздно наш президент совершит туда визит [в ОАЭ], — сказал Ушаков, уточнив, что сроки такой поездки пока не прорабатываются по дипканалам.
Относительно Саудовской Аравии помощник президента добавил, что временные параметры ещё нужно согласовать, но сам визит будет ответным.
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