О сроках говорить рано. Путин планирует посетить ОАЭ и Саудовскую Аравию

Помощник главы государства отметил, что приглашение посетить страны имеется и не исключено, что Владимир Путин рано или поздно совершит визит.

Российский лидер имеет в планах посетить ОАЭ и Саудовскую Аравию, но конкретных сроков пока не имеется. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

— Предметно пока не готовимся, но приглашение имеется и не исключено, конечно, что рано или поздно наш президент совершит туда визит [в ОАЭ], — сказал Ушаков, уточнив, что сроки такой поездки пока не прорабатываются по дипканалам.

Относительно Саудовской Аравии помощник президента добавил, что временные параметры ещё нужно согласовать, но сам визит будет ответным.