Роскачество: Новые требования к составу пива не решат проблему фальсификата

В вопросе регулирования рынка существует тенденция, отдаляющая качество напитка от традиционного.

Эксперты "Роскачества" считают, что снижение требований к количеству солода в пиве в странах ЕАЭС не решит проблему так называемого легального фальсификата на полках отечественных магазинов. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

— Новое законодательство устанавливает более либеральные требования к продукту, но не вводит методы контроля исполнения даже этих сниженных требований. Поэтому любые нововведения в отношении количества и качества солода не решают проблему так называемого легального фальсификата, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в вопросе регулирования российского рынка пива и пивных напитков существует тенденция, существенно отдаляющая качество отечественного напитка от традиционных пивоваренных стран. К примеру, германское законодательство устанавливает, что для производства напитка должны использоваться три ингредиента: вода, хмель и ячмень (ячменный солод). В России же существует требование о наличии не менее 80% солода, однако отсутствуют методы идентификации пива и пивных напитков, чем пользуются недобросовестные производители.

В организации также отметили, что сложившаяся ситуация не позволяет контролировать соблюдение требований закона и привлекать тех, кто под видами пива производит пивной напиток, к ответственности. Новый техрегламент не позволит исправить эту проблему.

Также в "Роскачестве" отметили наличие правового пробела, который приводит к тому, что на одной полке могут стоять пиво и пивные напитки вместе со слабоалкогольными коктейлями. Организация по поручению правительства проводит исследование разных видов продукции.

Ранее Лайф сообщал, что в России и странах ЕАЭС производителям пива могут позволить заменять зерном и сахаросодержащими продуктами до 50% солода вместо допустимых сейчас 20%. Против этой инициативы выступил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, который в беседе с Лайфом выразил мнение, что новый напиток нельзя будет называть пивом.