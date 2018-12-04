Путин обсудил с Меркель и Эрдоганом новый четырёхсторонний саммит по Сирии

Скорее всего, он будет проходить не в Стамбуле. Конкретное место, а также дату встречи обсудят позже.

Президент России Владимир Путин обсудил с лидерами Германии и Турции Ангелой Меркель и Реджепом Эрдоганом возможность проведения нового четырёхстороннего саммита по ситуации в Сирии. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

— Мы договорились и с Эрдоганом, и с Меркель, что по мере необходимости может быть созван ещё один форум с участием Путина, Эрдогана, Меркель и Макрона, — сказал Ушаков журналистам.

Он добавил, что встреча может пройти не в Стамбуле, так как прошлый саммит проходил именно в этом городе. Конкретное место будет согласовано одновременно с обсуждением даты встречи. На данный момент есть лишь "предварительная готовность лидеров трёх стран" к такому мероприятию.

Напомним, Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель обсудили 27 октября урегулирование в Сирии. Особое внимание уделялось обстановке в сирийской провинции Идлиб. Подчёркивалась необходимость сохранения там режима перемирия.