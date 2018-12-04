В Кремле заявили, что отменивший встречу Трамп сам подошёл к Путину на G20

По словам Ушакова, президенты России и США "на ногах" общались около 10–15 минут.

Американский президент Дональд Трамп, который отменил встречу с лидером РФ в рамках саммита G20, сам подошёл к Владимиру Путину. Об этом сообщил представитель главы государства Юрий Ушаков.

— Трамп подошёл в ходе приёма к нашему президенту, и состоялся разговор, о котором наш президент уже рассказал, — сообщил Ушаков.

Он добавил, что Путин и Трамп общались в течение 10–15 минут. За это время лидеры двух стран обсудили инцидент в Керченском проливе, где ВМС Украины устроили провокацию и нарушили российскую границу.

Как уже сообщал Лайф, в ходе саммита G20 должна была состояться встреча Трампа с Владимиром Путиным, однако американский лидер объявил о её отмене.