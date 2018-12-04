Ушаков: По просьбе Армении отменён саммит ОДКБ

Саммит лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности, который планировался на 6 декабря, был отменён с учётом просьбы Армении, которая готовится к парламентским выборам. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

— С учётом, в частности, просьбы армянской стороны, которая ссылалась на предвыборную кампанию.., решили заседание ОДКБ (6 декабря) не проводить, — сказал он.

По словам представителя Кремля, таким образом, исполнять обязанности генсека ОДКБ остаётся Валерий Семериков. Говоря о кандидатуре нового генерального секретаря, Ушаков подчеркнул, что "есть несколько вариантов".

Помощник президента добавил, что до конца 2018 года новый саммит ОДКБ уже вряд ли будет проведён.