"Абсолютное жульё". Милонов потребовал запретить "Битву экстрасенсов"

Зрителей шоу парламентарий назвал "сумасшедшими на всю голову", а самих экстрасенсов — "фейковыми людьми".

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить шоу "Битва экстрасенсов" телеканала ТНТ. Об этом он заявил в беседе с агентством "Москва".

— На сегодняшний день современная официальная точка зрения в отношении экстрасенсорики имеет негативное определение из разряда фантастики. Шоу нужно срочно запретить, — сказал Милонов.

Зрителей шоу парламентарий назвал "сумасшедшими на всю голову", программу — художественным вымыслом, а самих экстрасенсов — "фейковыми людьми". Милонов добавил, что сам обращался к таким людям, когда составлял рейтинг мошенников.

— В итоге нашли всех этих фейковых людей. Все, кто предлагал нам экстрасенсорные услуги, оказались абсолютным жульём, — сказал он.

Ранее Милонов призвал не сваливать вину за преступления на котиков.