Forbes назвал самую влиятельную женщину 2018 года

Американский финансово-экономический журнал каждый год составляет топ-100 представительниц прекрасного пола.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, как и в 2017 году, возглавила рейтинг ста самых влиятельных женщин года по версии журнала Forbes.

Как заявляет издание, Меркель, занимающая пост канцлера Германии с 2005 года, не будет переизбираться в 2021-м, но всё же остаётся на данный момент "де-факто лидером Европы".

На втором и третьем местах — премьер Великобритании Тереза Мэй и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

На 20-м месте оказалась телеведущая из США Опра Уинфри, на 23-м — королева Великобритании Елизавета II, дочь и советник американского президента Дональда Трампа Иванка заняла 24-ю строчку.

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина оказалась на 49-м месте рейтинга, обогнав певицу Бейонсе (50-е место) и главу евродипломатии Федерику Могерини (67-е место).