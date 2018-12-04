Киев объявил в розыск восемь россиян, причастных к аресту украинских моряков

В Незалежной не согласны с арестом своих военных, которые незаконно нарушили российскую границу.

Прокуратура Украины объявила в розыск восемь россиян, которые причастны к аресту моряков ВМС Незалежной за незаконное нарушение границы в РФ в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

— Получено постановление суда о задержании указанных подозреваемых с целью привода для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, — написала Сарган на странице в Facebook.

Утверждается, что в розыск объявлены начальник УФСБ Крыма и Севастополя контр-адмирал Сергей Станкевич, замруководителя Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев, глава службы пункта управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин и ещё пять офицеров.

Как уже сообщал Лайф, три корабля ВМС Украины устроили провокацию в Керченском проливе и незаконно пересекли российскую границу. Суда были задержаны, а украинских моряков арестовали. В ВМС Украины объяснили провокацию в Керченском проливе желанием "показать своё лицо".