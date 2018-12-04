Премьер-министр Испании считает необходимым отменить неприкосновенность короля

Глава испанского кабмина отметил, что сам Филипп VI также выступил бы за отмену этой статьи.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в интервью гостелевидению TVE в связи с 40-летием Конституции сообщил о возможных изменениях основного закона королевства.

Глава испанского кабмина пояснил, что реформы должны включать в себя отмену неприкосновенности короля Испании, то есть 56-й статьи конституции (Личность короля неприкосновенна, и он не подлежит ответственности). Санчес отметил, что сам король Филипп VI также выступил бы за отмену этой статьи.

По словам премьера, на сегодняшний день в конституцию могут быть внесены только точечные изменения, а глубокое реформирование пока невозможно и выпадет на долю грядущих поколений.

Сейчас перемены могут коснуться здравоохранения, равенства полов, окружающей среды и легализации эвтаназии.