"Не имеют права". В Совфеде ответили на идею пустить корабли НАТО в Чёрное море

Сенатор Сергей Цеков также обратил внимание на непроходящую воинственность американских коллег, которые ни за что не отвечают.

Корабли НАТО не имеют права постоянно базироваться в Чёрном море согласно международным договорам. Об этом в беседе с Лайфом заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков.

— Натовские корабли могут заходить в Чёрное море, ещё по договору 1936 года они могут это делать. Но там определённый тоннаж есть, и не более чем на три недели. А что касается постоянного базирования, опять же по международным договорам такого права не имеют. Это, безусловно, нагнетание обстановки, — заявил Цеков.

Сенатор также обратил внимание на непроходящую воинственность американских коллег, которые ни за что не отвечают. Он выразил надежду, что эскалации и милитаризации Чёрного моря странами, у которых нет к нему выхода, не случится.

— А если это произойдёт, конечно, это серьёзное противостояние, и понятное дело, что Россия будет искать ответы в других регионах, в других бассейнах, — подытожил Цеков.

Ранее Лайф сообщал, что американский сенатор Джон Баррассо призвал отправить военные корабли НАТО в Чёрное море. По мнению политика, это будет ответом на "российскую агрессию по отношению к Украине". Напомним, 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу РФ в районе Керченского пролива.