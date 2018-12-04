Крутите украинское. В Киеве пригрозили телеканалам за показ "голубых огоньков"

По мнению вице-премьер-министра Незалежной, артисты из "черного списка" представляют угрозу национальной безопасности.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины намерен наказывать — вплоть до лишения лицензий — телеканалы за трансляцию новогодних программ, в которых присутствуют культурные деятели России, попавшие в "чёрный список". Об этом заявил вице-премьер-министр Незалежной Вячеслав Кириленко на ток-шоу "Эхо Украины" на телеканале "Прямой".

— Телеканалы, которые захотят транслировать людей из "чёрного списка", то есть лиц из перечня, которые представляют угрозу национальной безопасности, на следующий день попадут под санкции, — сказал Кириленко.

Вице-премьер подчеркнул, что таким каналам будут сначала выписывать штрафы, а потом, возможно, их даже будут лишать лицензий.

— Надеюсь, что накануне всех этих праздников каналы сами прошерстят собственную программную сетку. Крутите украинское, — заявил он.

Ранее в Верховной раде предложили лишить певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова звания народных артистов Украины.