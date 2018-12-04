Принц Чарльз посетит церемонию прощания с Бушем-старшим

Принц Чарльз посетит церемонию прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем — старшим. Об этом говорится в аккаунте вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи Кларенс-хаус в "Твиттере".
The Prince of Wales will attend the state funeral of former U.S. President George H.W. Bush. The service will take place tomorrow at The National Cathedral in Washington.— Clarence House (@ClarenceHouse) 4 декабря 2018 г.
The Prince will be representing Her Majesty The Queen.
— Принц Уэльский посетит государственные похороны бывшего президента США Джорджа Буша — старшего. Служба состоится завтра в Национальном соборе в Вашингтоне, — говорится в сообщении.
Отмечается, что принц Чарльз будет представлять на похоронах королеву Великобритании Елизавету II.
Напомним, Джордж Буш — старший ушёл из жизни на 95-м году. Он занимал пост президента в 1989–1993 годах. У него пятеро детей, 17 внуков, восемь правнуков. Он пережил свою супругу, которая умерла в апреле 2018 года на 93-м году жизни. Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования.
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