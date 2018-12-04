Принц Чарльз посетит церемонию прощания с Бушем-старшим

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Принц Чарльз посетит церемонию прощания с Бушем-старшим

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Фото: © Twitter/The Royal Family‏

Принц Уэльский будет представлять на похоронах королеву Великобритании Елизавету II.

Принц Чарльз посетит церемонию прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем — старшим. Об этом говорится в аккаунте вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи Кларенс-хаус в "Твиттере".

— Принц Уэльский посетит государственные похороны бывшего президента США Джорджа Буша — старшего. Служба состоится завтра в Национальном соборе в Вашингтоне, — говорится в сообщении.

Отмечается, что принц Чарльз будет представлять на похоронах королеву Великобритании Елизавету II.

Напомним, Джордж Буш — старший ушёл из жизни на 95-м году. Он занимал пост президента в 1989–1993 годах. У него пятеро детей, 17 внуков, восемь правнуков. Он пережил свою супругу, которая умерла в апреле 2018 года на 93-м году жизни. Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования.

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