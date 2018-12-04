Луценко предложил заморозить активы российских компаний и физлиц на Украине

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил расширить санкции против российских компаний и физических лиц из-за инцидента в Керченском проливе.

— Я, как член Совета национальной безопасности и обороны Украины, вчера инициировал в своём обращении к президенту и секретарю СНБО принятие решения о заморозке активов юридических и физических лиц России, которые имеют бизнес на территории Украины, —заявил он в эфире украинского телеканала ICTV.

По его словам, администрация лидера Незалежной затребовала списки лиц и компаний, активы которых предлагается заморозить.

— Этот список насчитывает тысячи наименований, — добавил Луценко.

Как считает генпрокурор, расширить санкции будет непросто, потому что некоторые россияне якобы "имеют монополию на Украине".