Луценко предложил заморозить активы российских компаний и физлиц на Украине

Читайте также

Луценко предложил заморозить активы российских компаний и физлиц на Украине

200

Юрий Луценко. Фото: © РИА Новости

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил расширить санкции против российских компаний и физических лиц из-за инцидента в Керченском проливе.

— Я, как член Совета национальной безопасности и обороны Украины, вчера инициировал в своём обращении к президенту и секретарю СНБО принятие решения о заморозке активов юридических и физических лиц России, которые имеют бизнес на территории Украины, —заявил он в эфире украинского телеканала ICTV.

По его словам, администрация лидера Незалежной затребовала списки лиц и компаний, активы которых предлагается заморозить.

— Этот список насчитывает тысячи наименований, — добавил Луценко.

Как считает генпрокурор, расширить санкции будет непросто, потому что некоторые россияне якобы "имеют монополию на Украине".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×