В ряде регионов пройдёт второй тур конкурса "Великие имена России"

Общественная палата в ряде регионов нашей страны проведёт второй тур конкурса "Великие имена России" по присвоению аэропортам новых имён. Об этом секретарь ОП РФ Валерий Фадеев сказал в эфире телеканала "Россия 1".

— Выдохнуть нельзя, потому что, во-первых, будет второй тур: в нескольких городах одно и то же имя победило (например, Пётр I, Михаил Лермонтов). Во-вторых, есть спорные моменты, нам придётся в них разбираться, — пояснил он.

Ранее в ОП отмечали, что при необходимости второй тур будет проходить с 5 по 14 декабря. Голосование будет онлайн: на сайте великиеимена.рф и в социальных сетях.

Голосование на конкурсе "Великие имена России" было завершено 1 декабря. Всего в проекте приняло участие около пяти миллионов россиян, была серьёзная борьба за имена выдающихся отечественных деятелей. Сразу несколько воздушных гаваней претендовали на право называться в честь Петра I, Михаила Ломоносова, Михаила Лермонтова, Сергея Королёва и Фармана Салманова.

Победители конкурса будут объявлены сегодня в 19:00 в эфире телеканала "Россия 1".