МЧС экстренно предупредило о гололёде и мокром снеге в Москве

Спасатели предупредили москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы. Соответствующее сообщение опубликовано в "Твиттере" на странице столичного управления МЧС России.
4 декабря 2018 г.
— По информации Росгидромета, в ближайший час с сохранением ночью 5 декабря в Москве ожидаются гололёд, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, — говорится в сообщении ведомства.
Спасатели призывают автомобилистов быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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