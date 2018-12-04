МЧС экстренно предупредило о гололёде и мокром снеге в Москве

Читайте также

МЧС экстренно предупредило о гололёде и мокром снеге в Москве

36

Спасатели предупредили москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы. Соответствующее сообщение опубликовано в "Твиттере" на странице столичного управления МЧС России.

— По информации Росгидромета, в ближайший час с сохранением ночью 5 декабря в Москве ожидаются гололёд, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели призывают автомобилистов быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×