Ель, плацкарт и курочка. Названы самые популярные ж/д маршруты в праздники

В этом году наблюдается рост средней цены по всем направлениям внутри России на 4%.

Эксперты портала "Туту.ру" назвали список самых востребованных железнодорожных маршрутов в новогодние праздники.

В тройку наиболее популярных попали поездки из Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. В список лидеров также вошли Ярославль, Самара и Владимир. При этом Петрозаводск и Ульяновск, наоборот, покинули список наиболее востребованных.

Среди заграничных в число лучших попали Минск и Таллин (из Москвы) и Минск из Санкт-Петербурга.

Эксперты также отметили, что в этом году наблюдается рост средней цены по всем направлениям внутри России на 4%. В среднем билет стоит 2500 рублей. Стоимость заграничных поездок увеличилась на 8%.