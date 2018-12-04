Украинских военных попросили скрывать геолокацию на селфи

Такое решение было принято после того, как журналист выложил фотографию в соцсети из учебного центра Сухопутных войск Незалежной.

Силы специальных операций Украины попросили военнослужащих отключать геолокацию, делая селфи. Об этом сообщила пресс-служба командования ССО.

С такой просьбой к армейцам обратились после того, как тележурналист Майкл Щур опубликовал несколько фотографий из учебного центра украинских Сухопутных войск, где должен был обучать резервистов.

— Помните, что хорошая фотография не стоит вашей жизни, жизни друзей, родных и близких. Если не можете удержаться без фото, по крайней мере выключайте геолокацию, — сообщили в Генштабе Украины.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Пентагон запретил военным использование приложений с геолокацией.