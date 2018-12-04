Медведчук: Выход Украины из Договора о дружбе с Россией ударит по её гражданам

По мнению политика, это решение также нанесёт "смертельный удар" по восстановлению мира в Донбассе.

Представитель "Оппозиционной платформы — За жизнь", лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук заявил, что прекращение Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией в первую очередь отразится на украинцах.

— Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией нанесёт удар не только и не столько по украинско-российским отношениям, сколько по государству Украина и украинским гражданам, — цитирует Медведчука "112 Украина".

Политик отметил, что договор гарантирует безопасность и защиту граждан Украины на территории РФ. По его словам, речь идёт о трёх-четырёх миллионах украинцев, каждый год выезжающих на заработки в Россию.

— Во-вторых, по данным экспертов, положения "Большого договора" лежат в основе порядка 400 соглашений по международному праву, в которых участвуют Украина и РФ. В-третьих, его прекращение нанесёт смертельный удар в ключевом для Украины вопросе — вопросе восстановления мира в Донбассе, — сказал Медведчук.

Напомним, накануне украинский лидер Пётр Порошенко внёс в Верховную раду проект закона о разрыве Договора о дружбе с Россией.

Документ о партнёрстве между странами был подписан в мае 1997-го и вступил в силу в апреле 1999 года.