Порошенко рассказал, что может сорвать выборы президента Украины

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Порошенко рассказал, что может сорвать выборы президента Украины

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Пётр Порошенко. Фото: © Администрация президента Украины. 

Президент Украины Петр Порошенко гарантирует, что выборы лидера Незалежной пройдут 31 марта следующего года. Однако при этом он назвал условие, при котором голосование может быть сорвано.

— Единственное, что этому может помешать, — это открытая вооружённая наземная агрессия страны-агрессора, тогда будем защищать государство, — заявил Порошенко.

Как уже сообщалось, Порошенко ввел военное положение на Украине из-за керченских событий. Не исключено, что указ направлен на перенос президентских выборов. Более того, в Москве уверены, что провокация ВМС Украины в Черном море была сделана в преддверии выборов, так как у Порошенко низкие рейтинги.

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