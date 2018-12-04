Порошенко рассказал, что может сорвать выборы президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко гарантирует, что выборы лидера Незалежной пройдут 31 марта следующего года. Однако при этом он назвал условие, при котором голосование может быть сорвано.

— Единственное, что этому может помешать, — это открытая вооружённая наземная агрессия страны-агрессора, тогда будем защищать государство, — заявил Порошенко.

Как уже сообщалось, Порошенко ввел военное положение на Украине из-за керченских событий. Не исключено, что указ направлен на перенос президентских выборов. Более того, в Москве уверены, что провокация ВМС Украины в Черном море была сделана в преддверии выборов, так как у Порошенко низкие рейтинги.